Šeliga: Treba byť opatrný s nadužívaním slova demisia

"Súhlasím s tým, že treba byť veľmi opatrný s nadužívaním slova demisia, odchádzam, nedá sa takto a podobne, lebo v ľuďoch to vyvoláva nedôveru. Paradoxne nemám vo vnútri koalície momentálne pocit nejakej drámy. Rozumiem, že to tak verejnosť nemusí vnímať, lebo tam s nami nesedí, ale dokonca mám pocit, že je tam pokoj a diskusia. Treba byť opatrný s takýmito vyjadreniami," hovorí podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga o vyhrážaní sa demisou pri voľbe generálneho prokurátora premiérom Matovičom.

"Nebudem voliť pána Remetu, to som si uzavrel, lebo som pochopil, že by som očakával, že generálny prokurátor by vedel jasnejšie komunikovať s verejnosťou, a pri ostatných mám hlavu otvorenú," dodáva Šeliga.

Čo hovorí na výčitky k vypočúvaniu a jeho otázkam? A prečo sa voľba odložila o týždeň? Kto je favoritom strany Za ľudí?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom Za ľudí a parlamentu Jurajom Šeligom.