Psychologička Šinková: Nie vždy je najlepšie riešenie šikanované dieťa preložiť na inú školu

"Náchylná na šikanu je akýkoľvek typ školy. Varovný prst my odborníci dvíhame vtedy, keď nejaká škola povie, že šikanu nemá, lebo je veľmi pravdepodobné, že práve na tej škole sa šikana deje a nachádza. Štatistiky hovoria, že každé druhé až tretie dieťa je šikanované, takže je to dosť veľké percento. Západné krajiny hovoria aj o epidémii šikany. Tá klasická forma šikany sa teraz prenáša do online priestoru, takže nám stúpa šikana aj do sociálnych sietí," popisuje šikanu na školách garantka programu Odpíšeme ti Nadácie Markíza, ktorý chce deťom, rodičom aj učiteľom pomôcť so šikanou na školách.

"Tak ako môže byť obeťou ktokoľvek, tak aj útočník môže byť ktokoľvek. Veľmi často má agresor voči sebe a okoliu negatívny postoj. Aj voči škole. Veľmi často je to dieťa, ktoré má nízku empatiu, nevie sa vcítiť do pocitov toho druhého. Je niekoľko druhov agresorov - od srandistu až po takého čo ide veľmi tvrdo a bezcitne po tej obeti. Veľmi často je doma jeho sociálne zázemie také, že to dieťa dostáva tvrdé tresty, rodičia sú veľmi tvrdí, direktívni," hovorí o type detí, ktoré šikanujú detská psychologička Petra Arslan Šinková

Ako reagovať ako rodič, keď máte podozrenie, že vaše dieťa v škole šikanujú? Aké sú štatistiky? A sú na to školy pripravené?

