Rašmanová: Matkám odoberali v pôrodnici deti už pred pandémiou, teraz je to ešte horšie

"Prax oddeľovania detí tu v určitej forme existovala už predtým. Pandémia tieto nedostatky ešte viacej prehĺbila a zvýraznila. Kontaktovalo nás viacero žien, ktoré mali predčasne narodené deti, niektoré až dva mesiace neboli s dieťaťom v žiadnom kontakte, a boli kontaktované len telefonicky, a posielali im fotografie. Sú nemocnice, ktoré sa chvália tým, že pozitívnym matkám na Covid 19 odoberajú deti po pôrode. Tu sa dostávame k praxi, ktorá existovala aj pred pandémiou. Že matky nie sú vnímané ako nevyhnutná súčasť pri starostlivosti o dieťa. V zahraničí je prax, že matka a dieťa sú neoddeliteľná jednotka a starostlivosť je im poskytovaná spoločne," hovorí Miroslava Rašmanová podpredsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy.

V ideálnom systéme by to fungovalo tak, že ktorákoľvek žena hocikde na Slovensku ide do nemocnice, tak je jej štandardne poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá rešpektuje jej ľudské práva a ak nie, môže sa obrátiť na nejakú inštitúciu, ktorá tie práva vymôžu. Na Slovensku to tak nie je a ženy si musia vymýšľať rôzne stratégie," hovorí Miroslava Rašmanová o situácii v pôrodníctve na Slovensku.

Ako vyzerá pôrodníctvo počas pandémie a ako vyzeralo ešte pred pandémiou? Prečo ministerstvo zdravotníctva roky nerieši porušovanie práv žien pri pôrodoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedníčkou Ženských kruhov Miroslavou Rašmanovou.