Beblavý: Papalášizmus sa nielenže nezlepšuje, ale je to dnes ešte horšie

"Poslaneckú imunitu sme zrušili, ale papalášska imunita zostala. Bohužiaľ, v realite sa papaláši majú stále lepšie ako bežní ľudia. Ani v ostatných veciach sa to nezlepšuje. Ja som knihu začal písať v marci, keď prišla nová vláda. Ale bohužiaľ musím povedať, že po siedmich mesiacoch 90 percent vecí Matovičova vláda naskočila na ten istý vlak. Pokiaľ ide o plagiátorské kauzy, ešte horšie ako predtým. Pokiaľ ide o majáky, to by si za Dzurindu nikto nedovolil, za Matoviča to zostalo. Jedna vec, ktorú si okrem Mečiara nikto nedovolil, boli vládne noviny. Mečiar ich aspoň vydával za súkromné peniaze, hoci štátnych podnikov, Matovič ich teraz chce vydávať za vládne peniaze. Skôr sú tie veci buď rovnaké, alebo horšie, ako boli," hovorí expolitik Miroslav Beblavý o svojej novej knihe o papalášizme.

"Čo mi vôbec nechýba, je arogancia a agresivita, ktorá v politike je, a to, že sa to zmenilo na divadlo. Politika všade na svete má aj divadelný aj výkonný rozmer. Ten divadelný je v poriadku, keď má mieru. Problém Slovenska je dnes v tom, že politika sa zmenila na 90 percent divadla a nie je tam až tak priestor na ten výkon a to mi nechýba, lebo myslím, že keby som tam dnes bol, tak by som z toho bol frustrovaný," hovorí Miroslav Beblavý o odchode z politiky.

Prečo napísal knihu a ktorá časť o papalášizme sa mu písala najhoršie? Prečo Slovensko stále má toľko prípadov papalášizmu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Miroslavom Beblavým.