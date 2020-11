Gábor Bindics: Kúpele Grössling nestačí len zrekonštruovať, dušu im vrátia až ľudia

"Dnes vieme, že ak budeme mať denne 400 návštevníkov, čo je skeptický odhad, tak úver splatíme do 20 rokov, a ak by to bolo 700, čo je optimistický odhad, ale úplne reálny, tak sa investícia vráti do deviatich rokov. Takže je to obrovský rozdiel medzi týmito dvomi variantami. Musíme sa pozrieť na to aj tak, že robíme vlastne developerský projekt," hovorí o budúcej sebestačnosti a návrate investície pri kúpeľoch Grössling Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

"Nie len stavba garantuje úspech. Nie je to len stavba, že si to odfajkneme, a ideme ďalej. Tam musia byť za tým ľudia. Včera sme pripomienkovali štúdiu s ľuďmi z mestskej knižnice. Základná vec je aj aby oni s tým boli spokojní, aby sme to mohli zapracovať, pretože oni tam budú žiť a cez nich budeme otvárať priestor ďalším ľuďom," dodáva Bindics.

Ako budú vyzerať zrekonštruované mestské kúpele Grössling? Kedy budú hotové? A čo všetko v nich bude? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Gáborom Bindicsom z Metropolitného inštitútu Bratislavy.