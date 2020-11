Prokurátor Šanta: Politická objednávka pri kauze Očistec? Nezmysel

"Nás odstavil od informácií a zároveň si nazŕňal všetky spisy k sebe. Metódou jeho deštrukčnej práce nebolo, aby chodil za prokurátormi a žiadal ich rozhodni tak, alebo tak. To nie. Nazhŕňal spisy k sebe tak, že do nich nevidel, nikto nevedel aké spisy má, čo robí a prečo to robí," hovorí prokurátor Špeciálnej prokuratúry a kandidát na generálneho prokurátora Ján Šanta o svojom šéfovi Dušanovi Kováčikovi.

"Tu musia byť v takýchto veciach mimoriadne silné dôkazy, nie iba silné. Títo ľudia, napríklad policajní funkcionári, sa vedia veľmi dobre brániť. Vidíme,že v samotnom procese ďalší dvaja začali spracovať. To znamená, že ide o ľudí z vnútra systému, nie z vonka. Tých ľudí pribúda a ešte verím, že pribúdať bude. To sú také objektívne skutočnosti, že predsa nič objektívnejšie ani nemôže existovať," hovorí Ján Šanta o kauze Očistec, v ktorej je zapletený špeciálny prokurátor Kováčik, policajné špičky počas vlád Smeru.

Čo by ako prípadný generálny prokurátor zmenil? Prečo prokurátori hlasnejšie nevystupovali proti Dušanovi Kováčikovi?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Špeciálnej prokuratúry Jánom Šantom.