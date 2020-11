Advokát Kubina: Slobodníka obhajujem len preto, že spolupracuje a priznal sa

"Ja som v prvom rade advokát telom a dušou. Vo vzťahu k tomuto typu trestnej činnosti máme pomerne striktnú internú kancelársku politiku a prístup. V takýchto veciach nepreberáme obhajoby iných ako spolupracujúcich obvinených. S kolegami sme si vyjasnili, že toto je tá hranica. Konkrétne vo veciach v organizovaných skupinách budeme obhajovať len klientov, ktorí majú záujem o spoluprácu, a to práve z reputačných dôvodov. Môže si každý o tom myslieť svoje, ale my tu nie sme na to, aby sme boli za pekných. Advokáti sú tu na to, aby slúžili spravodlivosti, a my tú službu spravodlivosti vidíme takto," hovorí advokát Peter Kubina o svojom zastupovaní bývalého šéfa Národnej jednotky Finančnej polície Bernarda Slobodníka.

"Že by to bolo postavené na výpovedi jedného kajúcnika, to je veľmi ďaleko od pravdy. Veď len z verejných zdrojov vidíme, koľkí z tej skupiny vypovedajú a priznali sa, tak sa dopracujeme možno k číslu päť. Že by to bolo postavené na jednom človeku, je mýtus. Buď je to z nevedomosti, alebo je to účelové zavádzanie," dodáva k tomu, že predstavitelia Smeru tvrdia, že je celá kauza Očistec postavená len na výpovedi Ľudovíta Makóa.

Ako sa pozerá na to, že Robert Kaliňák má prístup k spisu v kauzách Búrka a Víchrica? A ako to je vlastne s postavením kajúcnika? Akú majú motiváciu páchatelia vypovedať a akú mlčať?

