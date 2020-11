Vedec roka Šimkovic: Tí, ktorí hovoria, že ženy nie sú dobré vedkyne, sú zaujatí

"Tí, čo hovoria, že ženy nie sú dobré vedkyne, sú zaujatí. To nie je pravda," hovorí vedec roka Fedor Šimkovic z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý sa stal vedcom roka ESET Science Award.

"V slovenskej vede máme generačný problém. Chýba tu prepojenie. Nevidím mnohých mladých ľudí ísť von, nazbierať skúsenosti, kontakty, ktoré sú na nezaplatenie, zapojili by sa do zahraničného výskumu, a ak im vytvoríme podmienky, vrátili by sa naspäť a skúsenosti by tu potom rozvíjali. To je cesta. toto by sa mohlo podporiť napríklad vytváraním miest mladých profesorov. My máme titul profesorov, my nemáme miesta profesorov. Ja by som bol za to, aby si profesor mohol priniesť tím a vytvoriť ho okolo seba," hovorí teoretický fyzik Fedor Šimkovic.

"My potrebujeme konkurenciu. Možno by stálo za to porozmýšľať, že by sme nezlučovali, ale vytvorili by sme na zelenej lúke novú univerzitu. Bola by stavaná len na mladých profesoroch a prechádzala by medzinárodným auditom," dodáva k nápadu, či spájať STU a Univerzitu Komenského do jedného celku.

Čo sú to neutrína? Ako sa skúmajú? A prečo o nich stále vieme tak málo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vedcom roka ESET Science Award Fedorom Šimkovicom.