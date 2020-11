Polovková: Študenti dnes nevedia ani o SNP, ani o 17. novembri

"Čo je ešte hrozivejšie, je to, že ak sa rozprávame o ľuďoch, ktorí boli vo vykonštruovaných politických procesoch a stratili množstvo rokov života vo väzení a pozrieme sa na súčasnosť a vidíme, že túto terminológiu preberá jedna strana a hovorí, že sa tu dejú nejaké vykonštruované a politické procesy, tak toto je pre mňa absurdné, že to vôbec dovolíme. Používať tento slovník v súčasnosti a znevažovať absolútne ľudí, ktorí trpeli počas neslobody a teraz v demokracii ľudia, ktorí spochybňujú, to, čo sa dialo počas nedávnej minulosti, sa ešte hrajú na martýrov a hovoria, že prebiehajú politické procesy. To je pre mňa už úplne za čiarou," hovorí Sandra Polovková z Post Bellum pri príležitosti Medzinárodného dňa veteránov.

"Študenti vedia veľa o Cyrilovi a Metodovi a Svätoplukovi a o veľmi vzdialených témach spojených so Slovenskom, ale o súčasných dejinách je toho neuveriteľne málo," hovorí Sandra Polovková o vyučovaní dejín na školách a výsledkoch prieskumu Post Bellum, že mladí vedia o SNP len veľmi málo informácií a nevedia rozlíšiť hoaxy a nepravdy.

Vážime si veteránov a vlastnú históriu? Prečo politici používajú slovník o politických procesoch v demokracii? A čo všetko vyšlo z prieskumu medzi mladými o SNP a Druhej svetovej vojny?

