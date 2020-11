Kaliňák: V Radošine u Bödöra som bol. Neviem potvrdiť ani vyvrátiť, kedy a v akej zostave

"To je možné, neviem vám to vyvrátiť. Kľudne povedzme, že sme v Radošine boli, ale na žiadnej tajnej porade nie. Nemusím si to pamätať, pretože takých stretnutí, kde boli tie osoby, ktoré menujete, boli desiatky. Ale myslím si, že tam nebol práve najčastejšie pán Bödör," hovorí bývalý minister vnútra Robert Kaliňák o tom, že sa mal stretnúť vo vinárstve Norberta Bödöra s ním, so špeciálnym prokurátorom a policajnými špičkami.

"Pozrite sa, ešte raz som povedal, že toto vylúčiť určite neviem. Potvrdiť vám to neviem takisto," dodáva Robert Kaliňák. "Povedať vám, kto tam bol a kto tam nebol, to vám neviem. Ja nevylučujem stretnutia s Norbertom Bödörom. Nezapieram ho, len vám vysvetľujem, že vám to neviem potvrdiť. Ale rozhodne nejaké tajné pracovné stretnutia, kde sa rozoberali nejaké kauzy, na takom som nebol," hovorí.

Je to normálne, aby sa špičky polície a špeciálny prokurátor stretávali vo vinárni Norberta Bödöra? "Nestretávali sa v jeho vinárni, keď to stretnutie bolo jedno, tak to je veľa. Možno dve. Ja netuším, to musia povedať svedkovia, čo tam boli. Ja si na neho nepamätám, neviem vám na to nič iné povedať, lebo ich boli desiatky," odpovedá Kaliňák.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.