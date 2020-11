Reportérka: Trumpovi fanúšikovia sú ozbrojení a nahnevaní

"Fox news zapocitala Arizonu, ktorá má 11 voliteľov. Iné médiá sa rozhodli ju pre istotu nezapočítavať, kvôli opatrnosti. Fox new áno. Vanity Fair napísalo, že Donald Trump osobne volal Rupertovi Murdochovi, čo je majiteľ stanice Fox news, a vynadal mu za to, že Fox News tú Arizonu počíta Bidenovi, a že má taký náskok. A dopredu hovoril, že nevie prehrávať, prehru nepríjima a tak to aj vyzerá. Nevie prehrávať a bude robiť problémy," popisuje zo Spojených štátov situáciu počas volieb amerického prezidenta reportérka českého Deníka N Jana Ciglerová.

"Je to veľmi tesný boj a to nie je ani pre Ameriku dobré. Ja si myslím, že Joe Biden má lepšiu šancu zmieriť Američanov, než Donald Trump, ktorý roky pracuje na tom, že to stavia my verzus oni, oni vás nenávidia, sú proti nám a chcú vám ukradnúť voľby," hovorí Jana Ciglerová o rozdelenej a polarizovanej Amerike.

Prečo boli nakoniec voľby v USA také tesné, keď prieskumy jasne favorizovali Bidena? Čo čaká Spojené štáty po voľbách a ako sa zachovajú republikáni k Donaldovi Trumpovi, keď prehrá? Hrozia v USA nepokoje po voľbách? P

ozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s reportérkou Deníka N Janou Ciglerovou.