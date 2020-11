Biochemik Pavol Čekan: Všetko dôležité o testovaní a o tom, či vláda počúva vedcov (video)

O podmienkach na celoplošnom testovaní antigénovými testami, keď to porovná so svojim „labákom“ hovorí, že je to ako keď idete na táborák a opekáte slaninu. „Aj sa zašpiníte, aj ju možno spálite,“ povie. Zároveň ale dodáva, že išlo o obrovské prekvapenie z hľadiska logistiky a vymenúva a analyzuje dáta, ktoré nám z prvého kola plošného testovania vypadli.

Hovorí o tom, ako sa mu po prvom kole ozvali vedci zo Saudskej Arábie. "A u nich to zarezonovalo pozitívne, dokonca pozitívnejšie, než som ja čakal," vraví. A dodá, že svet ši všimol aj to, že sme to urobili dosť nepresnými testami. Čo si teda podľa Čekana celkovo z nášho testovania vezme svetová veda?

Rozprávame sa aj o druhom kole: či je nastavené dobre a čo nám prinesie. Tiež o tom, aké opatrenia by mala vláda robiť pre regióny, kde pozitivita vyšla nižšia a už sa tam plošne testovať nebude.

Napokon riešime aj slovenskú vedu. Čo tá ponúka krajine v boji proti novému koronavírusu a ako ju počúva vláda. Je šanca, že možno na prvý pohľad zložité riešenie diverzifikovaním testovania a lepším trasovaním, ktorého je Čekan hlasným zástancom, bude realitou?