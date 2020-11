Krajniak: O zločineckej skupine v špičke polície by Fico nevedel? Nepravdepodobné

"Zločinecká skupina bola, pôsobila v policajnom zbore, na prokuratúre a tak ďalej. Pôsobila za vlády Roberta Fica aj Petra Pellegriniho. Teraz ide o to, že kto ju riadil? Na koho pokyn vykonávala činnosť? To chceme veriť tomu, že tu fungovala zločinecká skupina zahŕňajúca najvyššie špičky polície vrátane šéfa NAKY a šéfa polície a premiér tohto štátu o tom nevedel? To ja považujem za veľmi málo pravdepodobné. Teraz je otázka, že kde to skončí. Kto bude hlavou tejto organizovanej skupiny?" reaguje na zatýkanie polície bývalých policajných špičiek podpredseda Sme rodina a minister práce Milan Krajniak.

"O Slovensku to vypovedá, že celá Smerácka falošná rozprávka, že bojujú za falošné istoty ľudí, teraz sa ukázalo čo to bolo. Bojovali za svoje vlastné sociálne istoty a zo štátu urobili hnusný exekučný orgán na vydieranie politických oponentov, na vydieranie ekonomických konkurentov zneužívali moc. Mafiou sa stali orgány štátu a je to hnusné a hrozné," dodáva Krajniak.

