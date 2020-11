Jedenásť filmov, ktoré vám zmenia pohľad na svet

Screener portálu Kinema.sk a denníka SME venovaný festivalu Jeden svet. Tipy Petra Konečného na výnimočné snímky z programu 21. ročníka.

Zoznam filmov z relácie:



iHuman / r. Tonje Hessen Schei

KoroNárod / Coronation / r. Aj Wej-wej

Komúna / r. Jakub Julény

Vitajte v Čečensku / Welcome to Chechnya / r. David France

Sídliskové vtáčatá / Scheme Birds / r. Ellen Fiske

Zaspievaj mi / Sing Me a Song / r. Thomas Balmès

Jaskyňa / The Cave / r. Feras Fajjad

Ešte jeden skok / One More Jump / r. Emanuele Gerosa

Postiženi muzikou / r. Radovan Síbrt

Autoportrét / The Self Portrait / r. Katja Hogset, Margreth Olin, Espen Wallin

Nespôsobilý: V mysli Donalda Trumpa / Unfit: The Psychology of Donald

Trump / r. Dan Partland