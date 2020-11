Lelovský: Na STU je podobná katastrofa ako na súdoch. Senát nefunguje, treba to zmeniť

"Ako by ste dnes zhodnotili zvládnutie súdnej samosprávy? Veď to je úplná katastrofa. My sme súdy nechali žiť si svoj život, manažovať si to a výsledok je katastrofa. Rovnako nezvláda akademická samospráva svoju úlohu. Samospráva nie je o tom, že dostanem moc a ostatní mi dajte pokoj. Keby takto fungovala iná samospráva, tak ich zrušia," hovorí odvolaný člen Správnej rady STU a viceprezident ITAS Mário Lelovský.

"Oni si zvykli za posledných 20 rokov, že žijú svet, vytvorili si svoj vlastný obal, strčili sa dovnútra, a ktokoľvek kto príde a začne to rozkrývať, má len dve možnosti - buď ho pohltia a dostanete nejakú funkciu, alebo ho zničia. To je prípad môj a zrejme aj pána rektora Fikara. Pod rúško akademickej slobody si myslia, že strčia čokoľvek. Zabudli pri tom na práva verejnosti aj rôzne iné práva. Tam keď nepríde silný zásah zhora, obávam sa, že nie sú schopní reflexie," dodáva o situácii na STU po odovolaní rektora STU Miroslava Fikara.

Ako sa pozerá na fungovanie akademického senátu STU? A o čom je vlastne spor na jednej z najlepších univerzít na Slovensku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriom Lelovským.