Epidemiologička: Bratislavu by som už netestovala

"Ja nie som za to, aby sa otestovali aj tie časti Slovenska, kde bola veľmi nízka záchytnosť, a kde naozaj tých pozitívnych bolo málo. Napríklad Bratislava, južné Slovensko. Môžeme napríklad stanoviť hranicu jeden a pol percenta, bolo by to efektívnejšie," hovorí epidemiologička Zuzana Krištúfková o druhom plošnom testovaní.

"To, že je viac nakazený sever Slovenska analyzujeme, jeden z tých názorov je ten, že na vidieku sú viacgeneračné domácnosti a tam dochádza k prenosu. Veľa zohrali spoločenské udalosti, svadby a ten vírus sa priniesol domov a rozniesol sa v domácnostiach, a potom sa priniesol do firiem a fabrík," vysvetľuje dáta prečo je Slovensko rozdelené pri koronavíruse na sever a juh Slovenska.

Čo má Slovensko robiť po druhom plošnom testovaní? A čo znamená, že na Orave odchytili stále veľa nakazených?

Ako sme na tom s vakcínou? Pozrite si rozhovor s profesorkou epidemiológie Zuzanou Krištúfkovou.