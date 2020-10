Starosta Chren: Je piatok poobede, chýba nám stále asi tretina zdravotníkov

"Je piatok, 14:00, v tomto momente nám chýba asi 90 zdravotníkov len v Ružinove, z toho asi 15 áčkových, bez ktorých ani nevieme otvoriť odberné miesto. Ak dobre rátam, tak z 280 je to zhruba tretina. V mojej kancelárii sedí armáda a dobrovoľníci z Globsecu a obvolávajú všetkých lekárov v Ružinove a prosia ich, aby prišli. Ja stále dúfam, že s odretými ušami dokážeme otvoriť všetky odberné miesta. Ked bude najhoršie, tak aj nášho kosiča z komunálneho podniku pošleme," hovorí starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov Martin Chren o tom ako sú pripravení na plošné testovanie.

"Podľa mňa to fiasco nebude, pretože už to, čo sa podarilo dodnes, je oveľa viac, než všetci ľudia, čo tomu rozumejú, očakávali. Najväčší problém u nás je v matematike. My len v Ružinove máme 20 až 30 tisíc ľudí, ktorí tam nemajú trvalý pobyt. Ten nápor bude oveľa väčší než len obyvatelia Ružinova. Ak sa ma pýtate čo sa s tým dá robiť, nevieme, nemáme žiadne pokyny. Jednoznačný pokyn od armády je 21:30 posledný odber. Preto by som chcel poprosiť ľudí, aby v sobotu a v nedeľu prišiel čo najskôr," dodáva starosta Chren.

Čo by samosprávam najviac pomohlo? Koľko zdravotníkov im chýba, a čo ak nestihnú otestovať všetkých, či prídu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostom Ružinova Martinom Chrenom.