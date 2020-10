Košický primár Krcho: Prípad rodičky, ktorá sa nechcela testovať, bol od marca len jeden

"Žiaľ, ja si vždy uvedomujem, aj som hovoril kolegom, že tá mamička, ktorá príde rodiť, má väčší stres, je oveľa citlivejšia. Treba vedieť s ňou komunikovať a nájsť spôsob, ako jej vysvetľovať, čo a ako. Mohla tam nastať súhra nejakých vecí a vlastne preto sa to všetko tak trochu nešťastne rozbehlo. Pre nás je dôležité, že sestričky a lekári musia vedieť, že covid pozitívna matka, ktorá nemá klinické príznaky, je nebezpečná pre okolie, ale nie pre svoje dieťa. Mali by byť ošetrované spolu, nemali by sme sa ich báť, a takto by sme sa k tomu mali odborne stavať," hovorí primár Peter Krcho o prípade rodičky, ktorá si zavolala právničku a odmietala v Košiciach absolvovať pred pôrodom test na Covid-19 a nechcela mať nasadené rúško.

"Odborné stanoviská, ktoré máme najnovšie z New Yorku, hovoria jednoznačne. Je oveľa lepšie, aby sa covid pozitívna matka bez klinických príznakov ošetrovala spolu s dieťaťom. V tom prípade sú riziká menšie, ako keď sa dieťa oddeľuje od matky," dodáva o pozitívnych rodičkách primár neonatologického oddelenia v nemocnici v Košiciach Krcho.

Oddeľujú sa pozitívne matky od detí v nemocniciach počas pandémie? A ako pristupujeme k predčasne narodeným deťom počas lockdownu? Zabezpečujeme rodičom prístup k vlastným deťom? A kde sa stala chyba, že mladá rodička v Košiciach spôsobila rozruch a je hviezdou konšpiračných webov?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primárom neonatologického oddelenia v nemocnici v Košiciach Petrom Krchom.