Alexandra Kárová: Nevieme, ako sa majú testovať ľudia bez domova, ktorí nemajú občiansky

"Stále máme veľa tém, ktoré sú otvorené a nie sú jasné. Napríklad testovanie ľudí, ktorí nebudú mať občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Je to asi tretina našich klientov. My sme sa od minulého týždňa snažili získať informáciu, či by sme mohli testovať našich klientov v sociálnych službách," hovorí o chaose pri plošnom testovaní a ľuďoch bez domova riaditeľka OZ Vagus.

"Sú naozaj na chvoste záujmu. Veľakrát sa nemyslí na ľudí bez domova, ľudí užívajúcich návykové látky alebo pracujúcich v sexbiznise," hovorí Alexandra Kárová a dodáva, že dúfa, že polícia nebude ľudí bez domova pokutovať:

"Čo sa týka štátnej polície, budeme naozaj dúfať, že pochopia situáciu, že sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú kde bývať, takže apelujeme na nich, aby ľudí, ktorí sú v núdzi, nepokutovali a radšej skúsili kontaktovať niektorú z organizácií."

Chcú sa ľudia bez domova testovať? A kam pôjdu tí, ktorí budú mať pozitívny test, keďže nemajú domov?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou OZ Vagus Alexandrou Károvou.