Lekárka Julka Gregová ako dobrovoľníčka: Neviem, či je to horšie, ako v mojej ambulancii (video)

Lekárka Julka Gregová dobrovoľníčila pri skúšobnom testovaní na Orave, vo Vyšnom Kubíne. Ona aj jej kolega boli povolaní starostom, keď sa ukázalo, že prvý deň chýbajú v tíme zdravotníci.

Plánovala sa zahlásiť až do celoplošného testovania. "Ale predbehlo sa to," hovorí.

Popri svojej bežnej práci v nemocnici ešte robí v hospici pri terminálne chorých a teraz sa rozhodla pomôcť, lebo, ako povie, "nie je mi to cudzie, lebo som to tak cítila, že je potreba, je to otázka svedomia."

Hovorí o tom, prečo si myslí, že sa nezapojilo viac jej kolegov či kolegýň a tiež, či je táto práca horšia ako v jej bežnej ambulancii.

Pýtame sa aj na to, akí boli počas testovania ľudia, či im nevadilo čakanie a ako zvládali odbery. Či prišli aj nejaké deti. A či ona sama sa zapojí nadchádzajúci víkend už do celoslovenskej verzie testovania.

Gregová nám ukázala tiež kompletný "mundúr" a jeho obliekanie, i to, čo je podľa nej na celom tomto odeve skutočne najdôležitejšie.

Denník SME spracoval testovanie na Orave aj cez rozprávanie "hrdiniek dnešných dní". Toto je prvé z nich.

Vo Vyšnom Kubíne boli reportéri Michal Katuška a Katarína Kozinková.