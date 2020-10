Senát STU navrhol odvolať rektora: Na verejné zasadnutie sa nevedel dostať ani Šeliga (video)

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity navrhol odvolať rektora Miroslava Fikara. S odvolaním však ešte musia súhlasiť minister školstva a prezidentka.

Vyvrcholil tak viac ako ročný spor na univerzite o budúcnosť Fakulty informatiky a informačných technológií FIIT.

Predseda Akademického senátu Marián Peciar rektorovi pri odvolávaní vyčítal, že sa nepostavil na stranu dekana Kotuliaka. Nový dekan bol mesiace aktérom konfliktu na FIIT a celý spor sa skončil odchodom viac ako tridsiatich pedagógov.

Na fakultu sa tento rok následne zapísalo rekordne málo študentov. Že tento konflikt uškodil celej univerzite, priznávajú aj odporcovia rektora Fikara.

Predseda akademického senátu STU Peciar rektorovi univerzity vyčítal, že nezakročil proti aktivitám nespokojných zamestnancov.

Peciar tvrdí, že rektor sa postavil na stranu deštrukcie fakulty.

Fikar pritom mesiace aj spolu s predsedom Správnej rady STU Milanom Ftáčnikom robili v konflikte zamestnancov a dekana Kotuliaka mediátorov.

Na stranu väčšiny študentov aj veľkej časti zamestnancov sa rektor Fikar postavili až po tom, ako dekan Kotuliak viackrát klamal a situáciu ani za rok nedokázal upokojiť.

V dôvodoch na odvolanie je okrem sporu na FIIT aj to, že rektor je zástancom spojenia najlepších slovenských univerzít, čo by mohlo STU pomôcť dostať sa do prvej päťstovky najlepších univerzít sveta.

Okrem medializácie vyčítali senátori rektorovi aj vyškrtnutie konšpiračného webu Hlavné správy z monitoringu médií. Tie píšu o čipovaní ľudí, chemtrails, a preberajú správy kremeľskej propagandy.

Aj ďalší senátori sa celé rokovanie sťažovali na medializáciu. Na začiatku preto nechceli pustiť na rokovanie novinárov a po začatí rokovania v rozpore so zákonom aj akademickým poriadkom odhlasovali, že im zakazujú nakrúcať, nahrávať, či fotiť.

Neskôr sa na rokovanie snažil prísť aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorý sa nevedel dostať do budovy a nakoniec zavolal políciu. Senát ho nakoniec pustil na balkón, kde Šeliga začal vysielať zasadnutie naživo, čo mu viacerí senátori opakovane vyčítali.

Priamo na mieste bola reportérka Zuzana Kovačič Hanzelová, pozrite si video.