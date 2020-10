Juraj Hipš: Nechcel by som, aby môjho syna učil učiteľ, čo verí na čipovanie vakcínou

"Keď si predstavím, že môjho syna by mal takýto človek vzdelávať, tak z toho nadšený nie som. Časť ľudí povie, že to nie je až také hrozne veľké číslo, lebo väčšina učiteľov je dobrých. Áno je, ale keď práve vaše dieťa má učiteľa alebo učiteľku, ktorý si večer doma číta Zem a vek a náhodou učí predmety ako je dejepis, tak ja by som si neželal, aby takýto učiteľ vzdelával moje dieťa," hovorí predseda Spolu Juraj Hipš o výsledkoch prieskumu medzi učiteľmi, z ktorého vyplynulo, že tretina z nich verí na čipovanie vakcínami, a polovica číta konšpiračné médiá.

"Niektorí reagovali, že veď to kopíruje bežnú populáciu, tak to nie je problém. Ale to je práve problém. My na učiteľov musíme mať väčšie a vyššie nároky ako na bežnú populáciu. Naozaj majú oveľa väčší vplyv a tým ako vzdelávajú deti ovplyvňujú ich hodnoty a postoje," dodáva Juraj Hipš.

Čo s hrozivými výsledkami prieskumu medzi učiteľmi na základnej škole? Prečo čítajú konšpirácie a neveria váde? A ako to zmeniť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom strany Spolu Jurajom Hipšom.