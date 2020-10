Ftáčnik: Keby mohli, tak okrem rektora Fikara na STU odvolajú aj mňa

"Odráža to mentálny svet minimálne predsedu alebo predsedníctva akademického senátu. Akademici by mali vedieť vážiť fakty a kriticky rozmýšľať. Zdá sa, že táto vlastnosť ako keby oslabla vo vedení akademického senátu, inak by toto nemohli napísať. Mňa to veľmi prekvapilo. Ja si myslím, že takýto konšpiračný web do monitoringu univerzitných správ nepatrí, oni to nazývajú cenzúrou. Pán rektor vyjadruje svoj postoj. Má hodnoty, ktoré si u neho vážim," hovorí o jednom z dôvodov odvolania rektora STU Miroslava Fikara Milan Ftáčnik. Akademický senát STU totiž uvádza medzi inými, že rektor robí cenzúru, keď z monitoringu tlače vyškrtol konšpiračný web Hlavné správy.

"Rektor má byť líder. Je to štatutár univerzity, ktorý dostal právo vykonávať exekutívne kroky a meniť univerzitu nejakým spôsobom. Ja nespochybňujem akademickú samosprávu a oni by zasa nemali spochybňovať rolu toho lídra, ktorý musí prichádzať s novými myšlienkami. Ak má byť len udržiavateľom toho, čo na škole je, tak tá škola pôjde dolu vodou. To nechceme," dodáva k odvolávaniu predseda správnej rady STU Milan Ftáčnik.

Aké sú skutočné dôvody odvolávania rektora STU Miroslava Fikara? Aké sú sily v senáte? Odvolajú rektora? A je toto vyvrcholenie sporu na FIIT?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom správnej rady STU Milanom Ftáčnikom.