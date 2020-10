Lekár Visolajský: Nemocnice falšujú počty zdravotníkov, sme na tom horšie ako deklarujú?

"Máme tu množstvo sestričiek, ktoré robia v predavačky, lebo sme ich vyhnali zo špitálov, lebo si ich nevážime. Niekoľko tisíc sestier robí v zahraničí opatrovateľky, určite by boli prospešnejšie teraz v nemocniciach. Tu si myslím, že by sme mali sestry stiahnuť z iných profesií, aby sa teraz vrátili do nemocnice, len to chce dlhodobejší prístup ukázať im, že si ich tu vážime, a že ich práca bude ohodnotená aj platovo," hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský o kapacitách zdravotníkov. Zároveň dodáva, že najmä súkromné nemocnice falšujú reálne počty zdravotníkov v štatistikách:

"Niekoľko týždňov sme nevedeli ani zistiť, koľko majú nemocnice ventilátorov. Najmä od súkromných nemocníc, ktoré kamuflujú počty zdravotníkov. Jediné, kde sa dokáže šetriť v nemocniciach je personál. Podliezajú sa tu personálne normatívy, kde je stanovený počet akého personálu na akom oddelení musíte mať, a tieto normatívy sa nedodržiavajú a podliezajú. Ministerstvo to nekontroluje, podávali sme x podnetov. Ja som si vypýtal čísla z našej nemocnici, koľko máme personálu. Podľa štatistiky ministerstva naše infekčné má 11 lekárov. Realita koľko tam naozaj pracuje je 7, z toho sú štyri dôchodkyne a tri na čiastočný úväzok. Taká je situácia," hovorí Visolajský.

"Pán štátny tajomník Stachura vypočul našu kritiku a chodí fyzicky tieto počty kontrolovať do nemocníc. Včera ho nepustili do nemocnice v Svidníka, ktorá patrí Pente. Je to maličká, bezvýznamná nemocnica, nepustili ho dovnútra. To sú absurdné situácie," dodáva.

Ako sme teda na tom skutočne s počtami lôžok a zdravotníkov? Pomôže lockdown spomaliť nákazu? A je reálne volať lekárov zo zahraničia, keď aj v zahraničí zomierajú ľudia na covid-19?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským.