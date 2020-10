Minister Naď: Čísla sa menia v priebehu dní, Oravu a Bardejov ešte určite pretestujeme

"Akékoľvek zatváranie ekonomiky a opatrenia sú v rukách hlavného hygienika, ktorý môže vyhlásiť karanténu, lokálne aj celoslovenské opatrenia. Budú argumenty z rôznych strán. Nie je to moje rozhodnutie, budeme si žiadať konkrétne dáta. Sme na hrane, sme asi dva až tri týždne po Českej republike. Ak padne rozhodnutie, že tá situácia je taká zlá, že vyhlasujeme lockdown, tak ho vyhlásime," hovorí minister obrany Jaroslav Naď.

"Ak sa vyhlási lockdown na území Slovenskej republiky, tak v tom prípade sa nemusíme baviť o povinnej karanténe. Vylúčiť neviem nič, ale v tomto momente si myslím, že akékoľvek opatrenia by sme prijímali, tak ich prijmeme od pondelka. Pretestovanie na Orave a v Bardejove prebehne na 99 percent. My sme na to pripravení," dodáva minister Naď o pilotnom testovaní v regiónoch s najvyššími číslami pozitívnych.

"Napríklad v okrese Bardejov sú niektorí predstavitelia samospráv v takom stave, že nás odmietajú čo i len pustiť do tej obce, lebo veria tomu, že tam ideme odoberať DNA, čipovať ľudí, nanočipy im dávať, lebo veria tomu, čo hovorí Kotleba, Danko a Harabin. Aj takíto ľudia sú na Slovensku a my sa s tým musíme vysporiadať," hovorí o komunikácii armády s niektorými starostami minister obrany.

Ako to bude s testovaním? Čo všetko už zabezpečil štát? A bude povinná karanténa, ak sa človek nedostaví na testovanie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽANO Jaroslavom Naďom.