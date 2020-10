Orava a Bardejov nám ukážu, či je testovanie zvládnuteľné, myslí si vedec Čekan (video)

Biochemik Pavol Čekan hovorí o plošnom testovaní ako o "zaujímavom experimente". K Orave a Bardejovu, kde sa bude skúšobne testovať už tento víkend, povedal, že môžu byť validáciou logistiky. "Neviem, či môžeme tú vedeckú ešte spraviť," dodáva.

Pýtame sa ho, ako by testovanie zorganizoval on, aj čo by povedal premiérovi Matovičovi, ak by sa ho v sobotu opýtal na názor na plošné testovanie a dal mu možnosť ho zastaviť.

Rozprávame sa tiež o tom, čo nám testovanie môže priniesť. "Mohli by sme sa uspokojiť s tým, že zistíme aspoň percento falošnej pozitivity, ak pozitívni budú o deň neskôr pretestovaní znova PCR testom," myslí si Čekan.

K odchytu superšíriteľov je skeptický. "Nemyslím si, že budeme vedieť, že sme zachytili všetkých superšíriteľov. Jediné, čo vieme, že zachytíme signifikantné percento pozitívnych," vysvetľuje.

Otázky sa pýta videoreportérka SME Katarína Kozinková.