Rektor Fikar: Idú ma odvolávať, bojím sa, že STU smeruje do tretej amatérskej ligy

"Senát tvrdí, že diskusia o spájaní univerzít mala najprv prebehnúť primárne v našich radoch a až potom sme s tým mali vystúpiť na verejnosť. Rolu hrá aj konflikt na FIIT, už rok počúvam reči, že senát ma bude odvolávať. Postupne to graduje. Dnes ešte neviem konkrétny dôvod pre ktorý ma idú odvolávať, čo mi nepríde celkom normálne, že týždeň pred odvolávaním neviem za čo ma idú odvolávať," hovorí rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar o tom, že akademický senát STU ho o týždeň chce odvolať z funkcie.

"Otázka je, či chcete mať rektora hovorcu alebo vizionára. Často sa mi zdá, že náš akademický senát by bol najradšej, keby som bol hovorcom. Ja si osobne myslím, že rektor by mal byť aj vizionár a ukázať, že kam chce tá univerzita ísť. A v tomto je určitý problém medzi nami. Sú tam ostré hrany," dodáva o možných dôvodoch odvolávania rektor Fikar.

Čo by znamenalo jeho odvolanie pre projekt spájania sa Univerzity Komenského s STU, ktorú rektori nedávno ohlásili? "Bojím sa toho, že by to znamenalo nielen stopku pre spájanie, ale aj určité smerovanie STU, či chce zostať v druhej lige a či sa nechce náhodou prepadnúť do tretej amatérskej ligy, kde ľudia chodia do práce, robia, učia, ale nie sú špičkoví. Moja vízia, s ktorou som išiel do funkcie, bola, aby STU bola špičková univerzita," hovorí odvolávaný rektor.

Ako by vyzeralo spájanie najlepších univerzít na Slovensku? A je toto vyvrcholenie sporu na Fakulte informatiky a informačných technológií? Ako sú nastavené sily v akademickom senáte pri odvolávaní rektora? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom STU Miroslavom Fikarom.