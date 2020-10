Matematik Kollár: Pre vládu počas pandémie nerobia najlepší vedci. Nikto ich neoslovil

"Mnohí ľudia, ktorí sa venovali epidemiológii aj matematickej, a ktorí aj boli súčasťou epidemiologickej komisie vlády, tej predchádzajúcej, tak neboli vôbec povolaní, aby konzultovali veci. Tie orgány, ktoré sme mali pripravené na epidémiu, komisia nebola ani raz zvolaná. V tomto to bol nešťastný krok, že od začiatku to nebolo spracované systematicky odborníkmi, ktorých sme mali. Dostali sa k tomu ľudia náhodne, nejakí menej náhodne a ani dnes by som nepovedal, že na tom pracujú tí ľudia, ktorí by tomu na Slovensku najviac rozumeli. Venujú sa iným veciam, mnohí neboli oslovení a cítia sa, že keď nemajú záujem o nás, tak sa k tomu nevyjadrím," hovorí matematik Richard Kollár.

"Ako keby som si ja teraz sadol do prúdového lietadla a zrazu ho mám riadiť. Je veľmi ťažké, keď sa politici pokúšajú riešiť veci, ktoré sú náročné samé o sebe. Práve krajiny, ktoré vsadili na to, že to riadili krízoví manažéri, kde mali epidemiologickú špičku, ktorá sa venovala aj rozhodovaniu o opatreniach, v tých krajinách, kde tie názory odborníkov brali oveľa vážnejšie, si počínajú lepšie. Napríklad Nemecko, alebo škandinávske krajiny. Niektoré naše rozhodnutia neboli dobré. Keby sme ich urobili skôr, bolo by lepšie. Svadby bol jeden z krokov, ktorý bol neskorý a odborníci naozaj rozhodli a jasne vysvetľovali prečo," hovorí Kollár aj o premiérovom zásahu, keď sa sprísňoval počet hostí na svadbách.

S akými dátami pracuje ministerstvo? Čo nás čaká najblizšie týždne? A čo by mala robiť vláda inak? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Richardom Kollárom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.