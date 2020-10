Gröhling: Dočasná stopka pre môj zákon od Matoviča sú drobnosti, koalícia ďalej funguje

"Nemyslím, že by sme sa mali nad tým pozastavovať. Takýto jemný názorový konflikt sme zažívali už v prvej vlne, teraz ho zažívame druhýkrát. On sa utrasie a kolegovia si to navzájom vysvetlia. Situácia je naozaj vypätá a tlak je obrovský," hovorí minister školstva za SaS Branislav Gröhling.

"Čo sa týka školského zákona, nemôžeme povedať, že ho premiér stopol. On je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To, že nemáme rovnaké názory na niektoré náležitosti, to si myslím, že je úplne normálne. Kde je moja červená čiara? Prvotný signál by bol, keby som nemohol realizovať reformy," dodáva minister školstva.

Dokedy budú zatvorené stredné školy? A hrozí nám, že zatvoríme aj základné a materské? Ako sa pozerá na konflikt premiéra a svojho predsedu Sulíka?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva z SaS Branislavom Gröhlingom.