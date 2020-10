Štyri roky a štyri mesiace pre Kotlebu: Ako vyzeral pondelok na súde (video)

Reportér SME Peter Kováč pokrýval celý proces pre sporné šeky so sumou 1488 so šéfom ĽSNS a poslancom parlamentu Marianom Kotlebom. Vo videu popisuje, ako pojednávania, od prvého, kde bol ešte Kotleba pomerne uvoľnený, po to pondelkové, kde padol trest vinný, vyzerali.

Rozprávame sa tiež o tom, ako sa Kotleba obhajoval vo svojej záverečnej reči a o čo oprela sudkyňa Ružena Sabová odsudzujúci verdikt.

Prišli Kotlebu podporiť aj ďalší poslanci z ĽSNS a fanúšikovia, čo robil počas čítania takmer hodinu a pol trvajúceho rozsudku a čo preňho tento trest môže znamenať? Treba povedať, že zatiaľ nie je právoplatný a Kotleba sa odvolal.

Pozrite si video. Otázky sa pýta videoreportérka Katarína Kozinková.