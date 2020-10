Sulík: Tliachaniny som možno nemal použiť, ale opisuje to, čo sa na rokovaní dialo

"Som plne za to, aby sme v tých okresoch, kde bolo päť ohnísk, aby sme zatvorili v týchto okresoch všetky reštaurácie. Zavrime všetky reštaurácie v Bardejove. Robme akúkoľvek metódu, ktorá je len troška sofisitkovanejšia, oproti zavretiu plošne všetkých reštaurácií. Prečo zatvárame divadlá, kiná a fitnesscentrá?" hovorí minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík o spore s premiérom Igorom Matovičom o zatváraní reštaurácií a fitnesscentier.

"Keď teraz vidím, že to je najväčší problém na svete, tak by som slovo tliachaniny už nepoužil. Ale to slovo zodpovedná presne tomu, čo na tom ústrednom krízovom štábe bolo. Presne," odpovedá Sulík na otázku, či bolo na mieste povedať, že na ústrednom krízovom štábe to boli tliachaniny.

"Pred tým ako dôjde k hlasovaniu, tak navrhnem, aby sme zatvorili reštaurácie, kde je nejaké ohnisko, alebo som ochotný baviť sa o tom, že uzatvoríme reštaurácie v okresoch, kde je vysoký počet nakazených. Ale nerobme to plošne na celom Slovensku. My máme množstvo ľudí nakazených zo svadieb, tie boli na Orave, a my ideme zatvárať kino v Poltári, kde majú veľmi málo nakazených," hovorí predseda SaS.

Ako funguje koalícia? Má Richard Sulík naozaj nulové EQ ako tvrdí premiér? Aké kompenzačné opatrenia sa príjmu pre podnikateľov, ktorí musia zatvoriť prevádzky?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.