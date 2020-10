Starosta Kusý: Prokurátorova zaangažovanosť dostať ma do väzby ma vyviedla z konceptu

"To, čo ma vyviedlo z konceptu bola neuveriteľná zaangažovanosť a snaha pána prokurátora, aby som z cely predbežného zadržania išiel rovno do väzby. Nebolo mi všetko jedno. Mal som ale pocit, že v prípade súdov, sa tie zachovali veľmi korektne. Povedali jasne, že ak som aj niekde pochybil, tak to nie je dôvod na to, aby som išiel do väzby, a nie je to ani trestný čin, keďže je tam množstvo netrestných možností ako celú vec vybaviť inak," hovorí obvinený starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý.

"Nechcem si vysvetľovať nadprácu prokurátora. Mne sa to osobne spája s tým, že tie ľady sa pohli, keď sa začal riešiť veľký projekt pána Širokého, ale nechcem si to vysvetľovať," dodáva na otázku ako si vysvetľuje spomínanú zaangažovanosť prokurátora starosta Kusý.

Ako to teda je s pozdržiavaním stavebných povolení v jeho mestskej časti? Existuje nahrávka na ktorej žiada developera, aby postavil škôlku? A urobil by spätne niečo inak, po tom, čo ho odviedla polícia z úradu?

