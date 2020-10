Lekár z Námestova: Toto už je na Orave tretia vlna, kolega je na ventilácii

"To nie je môj pocit, to sú dáta. Stačí si urobiť aká je medziročná preskripcia a vo februári v porovnaní s minulým rokom stúpla preskripcia pre dospelých 20 percent, pre deti 25 percent. Nepamätám si kedy naposledy sme zatvorili školy v tomto meste a naozaj sa to udialo. Tie deti odpadávali, aj moje deti boli choré. Rad za radom. Mal som pacientov, čo boli naozaj veľmi chorí a keď som ich potom pretestoval na protilátky, tak vyšli pozitívne. Reálne to tu vo februári určite bolo," hovorí lekár a viceprimátor Námestova Rastislav Zanovit.

"Človek, ktorý má vážny priebeh, a nelepší sa to, by mal byť testovaný hneď. Keď objednám pacienta v pondelok a nepríde mu smska dva dni, že ho vôbec prijali do systému, tak niekde je problém," hovorí o pomalom testovaní Rastislav Zanovit.

Prečo je Orava najhorší región s najviac nakazenými? Dodržiavajú ľudia opatrenia alebo ich ignorujú? A ako teraz vyzerá ordinovanie všeobecného lekára v Námestove?

Pozrite si rozhovor s lekárom a viceprimátorom Námestova Rastislavom Zanovitom.