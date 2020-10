Analytik Cingel: Vojna v Náhornom Karabachu môže byť horšia ako vojna v Juhoslávii

Treba si uvedomiť, že v 90. rokoch, keď bol tento konflikt rozhorený naplno, keď sa Arménsko aj Azerbajdžan stali nezávislými, tak tá vojna bola naozaj veľmi špinavá. Bolo tam 30-tisíc mŕtvych. Ak by sme to porovnávali, tak niečo, čo sa dialo v bývalej Juhoslávii a Bosne, tak ešte krát dva, teda násobne horšie. Práve toho sa tam obávajú a preto by medzinárodné spoločenstvo malo intervenovať a nájsť spoločné riešenie, pretože obe strany sú tak zaseknuté, že bez mediácie a silného tlaku riešenie nenájdu," hovorí o novom rozhorenom konflikte v Náhornom Karabachu analytik Ján Cingel.

"Je to už vojna, nielen boje. Je tam hlboká nenávisť medzi oboma krajinami. Arméni sa boja Azerbajdžancov, je tam mimoriadne hlboko zakorenená nedôvera, je to priam až národná mytológia, hlboká nenávisť medzi oboma národmi. Obe strany sa navzájom obávajú etnických čistiek," dodáva Cingel.

O čom je konflikt v Náhornom Karabachu? Prečo sa vlečie už desiatky rokov? A aké má riešenie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom zo Strategic analysis Jánom Cingelom.