Valček: Pochybnosti mi zostali aj po písomnom zdôvodnení rozsudku

Pre mňa má ten rozsudok pozitívne časti, ktoré ma prekvapili, ale má aj časti, ktoré ma negatívne prekvapili. Napríklad tá časť, kde až s náznakmi konšpirácií hodnotí senát svedka Petra Tótha. Priamo to tam nepomenúva, ale viackrát opakuje naratív, že je to bývalý riaditeľ kontrarozviedky tajnej služby, že sa na tom podieľali bývalí príslušníci SIS, a že nie je preukázané, ako sa tie fotky dostali k vykonávateľovi vraždy. Senát to tam vlastne nepomenúva, ale cítiť medzi riadkami, že naznačuje, že to môže byť pomaly nejaké sprisahanie. Mal som z toho nepríjemný pocit," hovorí investigatívny reportér Denníka SME Adam Valček o písomnom zdôvodnení rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

"Na ľudí to môže posobiť veľmi zmätene. Senát to tak subjektívne možno nevníma. My sa môžeme snažiť porozumieť ich myšlienkovému svetu, ale nikdy sa nám to nemusí podariť. Som ale presvedčený, že sudcovia by si mali sadnúť a svoj rozsudok aj po písomnom zdôvodnení vysvetliť," hovorí o rozpačitom rozhodovaní Adam Valček, keď sa najprv rozsudok odkladal, potom boli informácie o hádkach medzi sudcami a nakoniec sme čakali dlhšie aj na písomné zdôvodnenie.

Upokojilo písomné zdôvodnenie rozsudku pochybnosti? V čom zostávajú rozpory pri rozhodovaní o nevine Kočnera a Zsuzsovej? Prispeli aj médiá k tomu, že verejnosť neverí rozsudku súdu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s reportérom Denníka SME Adamom Valčekom.