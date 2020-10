Michal Sabo: Nemyslel som si, že povrchný instagram nám pomôže s klimatickou petíciou

"Vec, ktorú vyčítam štátu, že tu dobrovoľníci a neziskovky suplujú to, čo by mal robiť prioritne štát. Veľa ľudí sa mi ozvalo, že sa nemajú s kým porozprávať. Môj prípad bol, že som sa nevedel vôbec dovolať tri mesiace, aby sa so mnou niekto vôbec rozprával, pretože som bol na čakačke a musel som ísť k súkromnej terapeutke, ktorá bola extrémne drahá. Mám šťastie, že som bonitný klient, ale nie všetci majú také šťastie a nie každý si môže dovoliť zaplatiť si terapiu," hovorí o duševnom zdraví moderátor a aktivista za boj proti klimatickej zmene Michal Sabo.

Poradil by som premiérovi, aby mu to písal niekto iný. Aby mu zobrali telefón, vypli facebook, zakázali používať instagram, a aby to spravoval niekto, kto je schopný dýchať a plánovať tie príspevky. Vrátiť sa k nim, kým sú publikované. S tou zodpovednosťou a pri tej polarizácii a strese a panike, v ktorej žijeme, treba troška dýchať," hovorí Michal Sabo o premiérovi Matovičovi a jeho správaní sa na sociálnych sieťach.

Čo chce dosiahnuť ich tím petíciou Klíma ťa potrebuje? Aké sú ich ciele? Ako sa vlastne dostal z porotcu Nákupných maniačiek k človeku, čo nakupuje len v secondhandoch?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom a greenfluencerom Michalom Sabom.