Lekár Sabaka: Som už veľmi unavený, druhej vlny sa bojím viac ako prvej

"Nikto vlastne nevie, čo príde. Zatiaľ sú v druhej vlne chorí najmä mladí. Tí starší si dávajú väčší pozor, lebo vedia, že by mohli mať vážne následky. Ale ak si pozriete grat vekovej kategórie nad 60 rokov, tak už aj ten stúpa. Na Vianoce sa začnú stretávať rodiny, aj to bude veľký problém. Pre zdravotnícky systém, aby zvládol množstvo pacientov, a žiaľbohu bude pribúdať aj mŕtvych," hovorí infektológ Peter Sabaka.

"Pomerne veľa ľudí si myslí, že keď ja poviem, že naozaj to ochorenie covid 19 nie je sranda a naozaj to predstavuje veľké riziko pre spoločnosť, tak, že ich straším, a že som uplatený farmaceutickými firmami. Viem, že si to asi nemôžem všímať, ale také názory prevládajú. Dosť sa to otočilo oproti tej prvej vlne. Počas prvej vlny sme cítili obrovskú podporu ľudí, teraz je tá podpora menšia," hovorí lekár infektológ Peter Sabaka.

Ako sa pripravuje hlavné pracovisko covid-19 na druhú vlnu? Čo vieme lepšie ako počas prvej vlny? A ako sa infektológ pozerá na hoaxy a dezinfomácie o covid-19? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s infektológom Petrom Sabakom.