Šeliga: Ak budú interrupcie visieť na podpore ĽSNS, vytiahnem hlasovaciu kartu aj ja

"Ja by som v princípe, nebudem klamať, podporil pozmeňujúci návrh pani Záborskej. Zdá sa mi, že urobila ústupky. To najcitlivejšie je tá lehota 96 hodín. Parlamentný inštitút vypracoval analýzu, ktorá ma definitívne presvedčila, že ako je to v iných krajinách, a keď som videl, aké lehoty sú napríklad v Holandsku, je to šesť či sedem dní, v Belgicku 7 dní, v Taliansku asi 5, tak sa mi to nezdal krok do stredoveku. Naozaj, keď som sa pýtal aj mojich kolegov, ktorí nesúhlasia s týmto pozmeňujúcim návrhom, povedali mi, že pani Záborská k nim bola veľmi korektná a venovali spolu tomu priestor," hovorí podpredseda parlamentu Juraj Šeliga o tom, ako by hlasoval pri interrupciách.

"Je neprijateľné, aby takýto návrh zákona visel na podpore alebo nepodpore ĽSNS. S tým sa stotožniť neviem, ak to tak bude, tak potom tú hlasovaciu kartu vytiahnem aj ja," dodáva k návrhu na sprísnenie interrupcií Šeliga.

"V otázke justície a spravodlivosti by som vláde dal jednotku. Je vidno, že je tam posun, sudcovia sú obviňovaní, prokurátori sú pod tlakom, tu je naozaj posun. Covid je téma sama o sebe, tam neviem, čo je kritérium a merítko. V komunikácii by som dal vláde 3 lomeno 4," hovorí o hodnotení vlády Juraj Šeliga zo strany Za ľudí.

Má už koalícia spoločného kandidáta na generálneho prokurátora? Prečo polícia nepokutuje poslancov ĽSNS za nenosenie rúška? A čo si myslí o vyhlásení biskupov, že sú jediní, ktorí môžu nariadiť neslúženie omší kňazom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom.