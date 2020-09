Speváčka Mollová: Kotlebovec na mňa kričal v plnej električke, všetci sa len pozerali

"Odkedy som prišla do Bratislavy, zažila som rôzne situácie. Bola reštaurácia, kde nás neprišli obslúžiť. Asi pred štyrmi, piatimi rokmi. Alebo som išla v električke a pán s kotlebovskou mikinou začal na mňa vykrikovať. Alebo som stála v rade v Mcdonalds, a pán sa predbehol, a ja som mu povedala, že prepáčte, ja som tu čakala. A on mi povedal, že nech sa vrátim naspäť k neandrtálskemu kmeňu. Toto sú ešte veci, na ktoré sme zvyknutí. Ale horšie je to, že keď sa to udeje, tak ľudia okolo sú ticho. Napríklad tá električka bola plná, a nikto nepovedal ani slovo," popisuje skúsenosti s rasizmom speváčka s etiópskym pôvodom Anabela Mollová.

"Keď som šla po prvý raz do Etiópie, veľa vecí som pochopila. Dnes sa cítim 50 na 50 Etiópčanka a Slovenska," popisuje svoj vzťah k otcovej domovine speváčka Anabela Mollová.

Ako prežíva pandémiu? Je Slovensko rozmanitá krajina? A aké má ako mulatka skúsenosti s rasizmom na Slovensku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so speváčkou Anabelou Mollovou.