Rybníček: Nepovažujem za chybu, že Matovič ustúpil pri svadbách

"V podstate je situácia, kde rozhodujete medzi horším a ešte horším riešením. Nepovažujem za chybu, že premiér vyhovel ľuďom, ktorí chceli mať svadbu. Ale sme v situácii, že sa rozhodujete, či budete mať viac mŕtvych alebo viac chudobných. Je to ťažká situácia, ja by som z tohto premiéra nevinil, mne sa zdá, že to v tomto prípade ešte celkom dobre zvláda," hovorí prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

"Vzhľadom na to, že žijú v covide, že je to s ničím neporovnateľné, zatiaľ by som tejto vláde dal dvojku," dodáva Richard Rybníček.

Slovensko stojí pred kľúčovým rozhodnutím ako a na čo čerpať miliardy z únie. Čo by mala podľa Únie miest Slovenska robiť vláda? Ako by sa mal zmeniť celý systém eurofondov na Slovensku? A čaká Slovensko konečne reforma samospráv alebo o tom zasa len budeme mesiace diskutovať?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Únie miest Slovenska a primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.