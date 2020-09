Šídlo: Korona prekazila Babišovi jasnú výhru, v kríze vyzerá ako slabý premiér

"Na jar to tak nebol, aj keď nástup epidémie bol sprevádzaný zmätkom, tak sme to zvládli. Ale teraz je dôvera v štát naozaj otrasená na mnohých úrovniach. Denne dostávame správy o tom, že hygienické stanice nestíhajú, že ekaranténa nefunguje, o protichodných správach od politikov. Dôvera v štát je zásadne narušená," hovorí o príčinách rekordných čísel v Česku komentátor Seznam zprávy Jindřich Šídlo.

"Čítal som veľa na sociálnych sieťach, že ako Andrej Babiš mohol vôbec so svojou nerozhodnosťou vybudovať tak úspešný podnik ako je Agrofert. Andrej Babiš je síce v politike dlho, ale vždy mu fúkal priaznivý vietor do chrbta. Obzvlášť rastúca ekonomika, ktorá stúpala aj keď na tom nemal zásadný podiel. To sa začalo meniť už na začiatku tohto roku, keď ekonomické čísla boli horšie a potom prišla pandémia. Teraz je vidieť, že Andrej Babiš pôsobí zmätene a nervózne. Nepôsobí ako silný líder. Nie je v politike zvyknutý riešiť krízové a nepríjemné situácie," hovorí Jindřich Šídlo o premiérovi Andrej Babišovi.

Ako sa Česko dostalo do bodu, že má 4000 tisíc nakazených denne? Uškodí to Andrejovi Babišovi v krajských voľbách, ktoré čakajú Česko už o týždeň? A ako sa osvedčil ako krízový manažér, ako sa Andrej Babiš sám už roky nazýva?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komentátorom Seznam zpráv Jindřichom Šídlom.