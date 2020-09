Dorota Nvotová: Pre pandémiu som predala auto, dom, teraz predávam klavír

"To sú tisícky správ, ktoré mi chodia, že sa mám začať živiť niečím normálnym. Verejnosť vníma umenie ako niečo nepotrebné, povrchné, čo sa nedá zjesť, chytiť. A je to smutné. Už som vedela, že Slováci sú rasisti, ale že sú aj takíto, fúha. Nedá sa ísť na to inak ako láskou, vysvetľovaním a dobrým príkladom," hovorí o pandémii hudobníčka a podnikateľka Dorota Nvotová.

"Kvôli pandémii som predala auto, aj dom. Teraz klavír. Predala som aj deväť pesničiek, ešte na albume zostáva jednu, keby si niekto chcel kúpiť. 800 eur stojí jedna, k tomu dostanete taký balíček, že môžete prísť na nahrávanie, dostanete CDčka a platne a doživotný vstup na koncerty zadarmo," hovorí Dorota Nvotová o živote hudobníkov počas koronakrízy.

Ako sa žije počas pandémie hudobníčke, ktorá má navyše aj cestovnú kanceláriu? Skrachuje jej cestovka? Pomohol jej štát a čo by mal robiť pre umelcov lepšie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Dorotou Nvotovou.