Cigániková: Obchodovať so Záborskou o interrupciách v podstatných veciach nebudem

"Nie je to len moja robota, je to naozaj návrh naprieč celou koalíciou. Rokovali sme spolu hodiny, oni nám dodali paragrafové znenie tých vecí, ktoré chceli. Keby návrh podávala len SaS, je prísnejší, ale naschvál sme to nechali tak, aby bola zhoda naprieč koalíciou. Pracovali na tomto návrhu aj v liberálnom krídle OĽANO, ale rozhodli sa pre dobro strany a koalíce, že nebudú sa podpisovať pod tento návrh, ani k nemu vystupovať, ale zahlasujú zań. Podľa hlasovania teda zistíte, kto sú títo ľudia. Tí liberálni poslanci sú v každej strane," hovorí predsedníča zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Janka Bittó Cigániková.

"Je to vecou svedomia, zodpovednosti a voľby poslancov. Je to vecou toho, akých poslancov si národ zvolil. Pokiaľ si zvolili takto konzervatívny parlament, tak budeme musieť čeliť všetci následkom. Máme dva pozmeňováky, môžeme vyhrať aj my, aj oni. Ale nemyslím, že by vôbec mala táto diskusia prebiehať," hovorí Janka Bittó Cigániková o tom, že zatiaľ nie je jasné, aký zákon nakoniec o interrupciách prejde - či pozmeňovací návrh Anny Záborskej, alebo liberálnej skupiny koaličných poslancov.

Prečo Slovensko ešte nepoužíva interrupčnú tabletku? A čo je ochotná vyobchodovať s krídlom poslankyne Záborskej v návrhoch?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jankou Bittó Cigánikovou.