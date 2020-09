Ivan Mikloš: Igor Matovič stále mikromanažuje, tak sa riadiť štát nedá

"Či je optimálne riešenie utajovať reformy, nedať ich na diskusiu verejnosti, to sa obávam skor nie ako áno, aj keď chápem isté rácio, že možno chce mať premiér kľud na diskusiu a nebyť pod tlakom. Viem si predstaviť, že by to bolo robené inak a lepšie," hovorí ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš o tajení reforiem na sedem miliárd eur z Európskej komisie.

"Obávam sa, že premiér neprestal mikromanažovať, z toho ako počúvam, že prebiehajú koaličné rady. A to môže byť a bude problém. Mikromanažment je pre každého premiéra najväčšia hrozba. Premiér je zodpovedný za celú krajinu a ak on začne riešiť jednotlivé problémy, nemá potom kapacitu na to, aby riešil kľúčové, strategické, systémové problémy, ktoré nikto iný riešiť nemôže. Platí moja rada, aby nemikromanažoval," radí Ivan Mikloš premiérovi Igorovi Matovičovi.

Na čo by sme mali minúť miliardy, ktoré k nám pritečú z Bruselu? Mala by vláda robiť reformy len kvôli peniazom z EÚ? A sú jednotliví ministri pripravení na reformy alebo len tápajú? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom financií a ekonómom Ivanom Miklošom.