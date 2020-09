Rektorka VŠVU Koklesová: Machnáč by mal odkúpiť od Zoroslava Kollára štát

"Machnáč sa prepisuje zo schránky na schránku a celý proces pamiatkárov sa musí začať vždy odznova. Vždy pri prepise ale majiteľ musí ponúknuť národnú kultúrnu pamiatku štátu. No doteraz to ministerstvo kultúry ani raz nevyužilo," hovorí rektorka VŠVU Bohunka Koklesová.

"Jedným z cieľov je nechať ho schátrať. Ešte pred desiatimi rokmi bol Machnáč aj s pôvodnými prvkami od architekta Krejcara a bolo to treba len opraviť. Teraz je to každým rokom horšie a horšie. Každým prepisom na ďalšiu schránku sa celý proces stále začína dokola, a ohlášky, že majú zakonzervovať pamiatku, a keď už je to naozaj na knap a sú tam aj pokuty, tak to prepíšu a všetko sa to musí začať odznova," hovorí rektorka Koklesová.

Ako zachrániť Machnáč v Trenčianskych Tepliciach? Prečo si na Slovensku nevážime unikátne pamiatky? A má štát vôbec páky na to, aby donútil súkromníkov starať sa o pamiatky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorkou VŠVU Bohunkou Koklesovou.