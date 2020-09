Rybanič nie je whistleblower, povedal opäť súd (video)

Bývalý poslanecký asistent Filip Rybanič bol opäť odsúdený. Dostal trojročnú podmienku, za nazeranie do bankových účtov Roberta Kaliňáka.

Rybanič s mimoriadnym dovolaním uspel na Najvyššom súde, a tak sa prípad opäť dostal na Krajský súd v Bratislave.Ten v stredu (9. septembra 2020) v senáte s predsedom Petrom Šamkom rozhodol, že Rybanič dostane trojročnú podmienku s ročným dohľadom, pričom bude musieť napísať aj 30-stranovú analýzu toho, čo je to bankové tajomstvo.

Takmer takýto istý trest mal Rybanič aj pôvodne. Súd však zmenil trvanie dohľadu z piatich na jeden rok.

Sudca Peter Šamko v rámci odôvodňovania rozhodnutia vysvetlil, prečo Rybaniča nepovažuje za whistleblowera. Zároveň zdôraznil, že verejný záujem na samotné zverejnenie informácií o Kaliňákových obchodoch s Bašternákom nijako nespochybňuje.

Čo na rozsudok hovorí Filip Rybanič a stálo mu to za to, nazerať do účtov Kaliňáka? Ako definuje sudca Šamko whistleblowera? Pozrite si video.

Prečo sa napriek slovám sudcu Šamka Rybanič za whisteblowera stále považuje? Odvolá sa Rybanič a čo teraz bude s celým prípadom? Reportéra Petra Kováča sa na to pred súdom pýta videoreportérka Katarína Kozinková.

Fotografie vo videu: SME/Jozef Jakubčo