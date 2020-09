Naživo: Fedor Gál o zmenách v spoločnosti, pandémii a roku 2020

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WGrnFxoAZ2A

„Zvláštny rok ten dvetisícdvadsať – tridsať rokov po zmene režimu, pandémia, ktorá presvetlila mnohé prezreté spoločenské problémy nanovo. Do toho osobné „zlomy“, najmä vedomie staroby a konca života.“ To je len pár riadkov z novej knihy Fedora Gál Drtím, drtíš, drtíme (s krízou za zadkom). Do kníhkupectiev ju prináša denník SME v rámci edície svojich autorov.

Fedor Gál , aktér novembra 1989, bývalý politik, občiansky aktivista, publicista a spisovateľ bude v pondelok od 18:00 hosťom Michala Katušku v štúdiu denníka SME.