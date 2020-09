Ombudsmanka Patakyová: Obete policajnej razie v Moldave sa na Slovensku spravodlivosti nedočkali

"Je to skutočne na zvážení, či chceme použiť symbol a ospravedlniť sa. Ja v prípade sterilizácií rómskych žien som volala po ospravedlnení a následné kroky. Pre mňa je to prvý základný moment, že by sme mali byť schopní byť takejto sebareflexie a vyjadriť ospravedlnenie. To je symbolická rovina, potom musí prísť ešte praktická," hovorí ombudsmanka Mária Patakyová o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou.

"Kamery sú absolútny základ, to nie je ani otázka. Mali by sme kamery policajtom nakúpiť. Sami policajti by to chceli, na svoju ochranu, aby, ak použijú donucovacie prostriedky oprávnene, nebola žiadna pochybnosť," hovorí Mária Patakyová o tom, prečo ani sedem rokov po razii v Moldave nad Bodvou ani napriek sľubom exministra Kaliňáka a exministerky Sakovej kamery policajti nemajú.

V čom je rozsudok súdu prelomový? Mali by sa skončiť pátracie akcie 100 v rómskych osadách? A mali by sa zastaviť súdne procesy s rómami na okresnom súde v Košiciach?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou.