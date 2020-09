Remišová: Hrozí, že sedem miliárd z EÚ nestihneme vyčerpať, komisia má v pravidlách chaos

"Hrozí, že veľké projekty ako novú nemocnicu z Fondu obnovy nestihneme, pretože ten projekt trvá osem rokov. Úplne inak sa pripravuje reformný plán, ktorý treba pripraviť do nejakých projektov ako cesty, budovy, a úplne inak pripravujete reformný plán, keď chcete pripravovať veľké reformy, ktoré nemajú betónovú podobu. Stojíme pred úlohou, že kým komisia nepovie čo vlastne chce a ako to chce, musíme sa pripravovať na obe alternatívy - či to budú reformy, alebo konkrétne projekty," hovorí ministerka investícií a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.

"Robert Fico si mýli pojmy, čo to znamená nezávislý úrad. Nezávislý úrad neznamená, že jeho predsedu si bude nominovať Robert Fico. NKÚ je nezávislý úrad a tak k tomu úradu budeme aj pristupovať. Určite NKÚ nebude lénom Roberta Fica," hovorí Veronika Remišová o požiadavke Roberta Fica, že chcú ako najsilnejšia opozičná strana nominovať nového predsedu NKÚ.

Prečo vláda najprv sľubovala verejnú odbornú diskusiu a teraz robí okolo reforiem tajnosti? Ako to vyzerá s pravidlami komisie na Fond obnovy, kde budeme mať k dispozícii sedem miliárd? Prečo na úrade zamestnáva Veronika Remišová niekdajšiu nominantku Pellegriniho a Počiatka?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vicepremiérkou a ministerkou investícií Veronikou Remišovou.