Jaroslav Cehlárik: Ak má premiér Matovič problém s tlmočením pre hluchonemých, vieme mu pomôcť

"Nedostali sme stanovisko prečo už netlmočíme tlačovky premiéra Matoviča. Dozvedeli sme sa, že by chceli riešiť iné technické riešenie, pretože práve na tej tlačovke premiérovi Matovičovi prekážalo, že ak je tam tlmočník, tak nemôžu kamery urobiť úzky záber na jeho prezentáciu. Keby mi to povedali, tak by sme to vyriešili tak, aby bolo vidno aj na prezentáciu. Riaditeľ tlačového odboru uvažuje o tom, že by tlmočníka umiestnili do okienka, ale o tomto sa s nami vôbec nerozprávajú. Ak by to naozaj urobili takto, bez toho, aby sa opýtali na náš názor, nepočujúcim to nevyhovuje a je to stará metóda spred 20tich rokov," hovorí predseda Zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik.

Aké sú najväčšie problémy hluchonemých na Slovensku? A prečo už viac netlmočia tlačovky premiéra Matoviča do posunkového jazyka? Nie je zvláštne, že ostatní ministri s tlmočením problém nemajú?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Zväzu nepočujúcich Jaroslavom Cehlárikom.